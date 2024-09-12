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ISW: РФ просунулась під Куп’янськом і наступала на півночі Харківщини

Україна 07:38   12.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ просунулась під Куп’янськом і наступала на півночі Харківщини

Армія РФ 11 вересня вкотре намагалася наступати на півночі Харківської області, проте ситуація на фронті залишилася без змін. У той же час на Куп’янському напрямку їм все ж таки вдалося досягти деяких успіхів, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

«Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська на тлі бойових дій, що тривають, уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 10 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що російські війська трохи просунулися на північ від Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська)», – поінформували ISW .

Крім того, уточнили в ISW, РФ все ще намагається наступати біля Синьківки – на північному сході від Куп’янська та на сході від міста біля Петропавлівки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 07:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 11 вересня вкотре намагалася наступати на півночі Харківської області, проте ситуація на фронті залишилася без змін. У той же час на Куп’янському напрямку їм все ж таки вдалося досягти деяких успіхів, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).".