ISW: РФ просунулась під Куп’янськом і наступала на півночі Харківщини
Армія РФ 11 вересня вкотре намагалася наступати на півночі Харківської області, проте ситуація на фронті залишилася без змін. У той же час на Куп’янському напрямку їм все ж таки вдалося досягти деяких успіхів, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).
«Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп’янська на тлі бойових дій, що тривають, уздовж лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна 10 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 вересня, показують, що російські війська трохи просунулися на північ від Стельмахівки (на південний схід від Куп’янська)», – поінформували ISW .
Крім того, уточнили в ISW, РФ все ще намагається наступати біля Синьківки – на північному сході від Куп’янська та на сході від міста біля Петропавлівки.
Читайте також: На штурми у Вовчанську кинуто солдатів РФ з низькою підготовкою – ОТГВ «Харків»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: інститут вивчення війни, війна, куп'янск, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ISW: РФ просунулась під Куп’янськом і наступала на півночі Харківщини»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 07:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ 11 вересня вкотре намагалася наступати на півночі Харківської області, проте ситуація на фронті залишилася без змін. У той же час на Куп’янському напрямку їм все ж таки вдалося досягти деяких успіхів, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).".