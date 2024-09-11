ОТУВ «Харків»: на штурми у Вовчанську РФ кинула солдатів з низькою підготовкою

Новоприбулий особовий склад ЗС РФ, який залучається до штурмових дій у місті Вовчанськ на півночі Харківщини, має досить низьку підготовку, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

Він повідомив, що на цьому напрямку супротивник задіював 4-ту добровольчу розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського, яка зазнала значних втрат, і зараз на підкріплення їй прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади.

“За останніми даними, у нас є інформація про те, що підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку і раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі ні в яких бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий наявний мобілізаційний ресурс. Достеменно ще невідомо, хто це, чи це, можливо, якісь колишні ув’язнені, чи це представники іноземних держав, зокрема як раніше це була Середня Азія, Африка чи Ближній Схід”, – сказав Саранцев.

Він також констатував, що протягом останніх кількох днів чи тижнів особовий склад ЗС РФ як на напрямку Глибоке-Липці, так і в районі Вовчанська відмовляється від виконання бойових та спеціальних завдань.

“Кілька тижнів тому завершилась ротація 136-ї мотострілецької бригади, яка зайняла позицію неподалік Вовчанська, в районі населеного пункту Тихе. Вони замінили собою 82-гу десантно-штурмову бригаду збройних сил РФ, яка зазнала шалених втрат й вибула на відновлення. Зайшла ця 136-та бригада, кілька тижнів простояла, намагалися проводити розвідувальну діяльність, споряджали диверсійно-розвідувальні групи, які пробували штурмувати наші позиції. Зараз вони також зазнали втрат і вже за вчора-позавчора в нас є інформація про те, що військовослужбовці й цієї бригади, яка не так давно прибула на наш напрямок, теж відмовляються від виконання бойових та спеціальних завдань. Під спеціальними завданнями ми розуміємо здійснення заходів логістики та інженерні роботи з облаштування фортифікацій та позицій. Це свідчить про те, що противник все частіше і частіше на всіх напрямках задіює особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання”, – підсумував Саранцев.

Речник ОТУВ “Харків” зазначив, що обстановка на півночі Харківщини залишається складною, супротивник постійно намагається наступати, розширити зону контролю, вклинитися вглиб оборони. Найгарячішим напрямком залишається Вовчанськ та прилеглі до нього населені пункти: Тихе, Стариця, Гатище, Бугруватка та Огірцеве.