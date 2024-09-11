ЗС РФ відмовились від важкої техніки у Вовчанську, їздять на мотоциклах – ЗСУ

Ворог щоденно проводить штурми позиції СОУ на Харківському напрямку. Найчастіше бої точаться в районі Вовчанська, повідомив в етері «Суспільне. Студія» речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

«Там вже декілька тижнів поспіль тривають постійні позиційні бої в районі 9-поверхової забудови. Там противник намагається захопити кілька об’єктів, використовує при цьому тактику поодинокого просочування. Ворог намагається завести туди особовий склад, зайти на якусь локацію і потім особовий склад починає проводити там штурмові дії в очікуванні на підкріплення», – розповів Саранцев.

За його словами, наразі супротивник відмовився від застосування важкої техніки, адже її одразу виявляють та знищують українські захисники.

«Були кілька спроб задіяти і танки, і БТРи. Зараз противник останні кілька днів відмовився від цієї практики. Він здійснює переміщення за допомогою легкої техніки — мотоциклів, квадроциклів, використовує легкові автомобілі УАЗ або «Буханка», – додав Саранцев.