ЗС РФ відмовились від важкої техніки у Вовчанську, їздять на мотоциклах – ЗСУ
Ворог щоденно проводить штурми позиції СОУ на Харківському напрямку. Найчастіше бої точаться в районі Вовчанська, повідомив в етері «Суспільне. Студія» речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.
«Там вже декілька тижнів поспіль тривають постійні позиційні бої в районі 9-поверхової забудови. Там противник намагається захопити кілька об’єктів, використовує при цьому тактику поодинокого просочування. Ворог намагається завести туди особовий склад, зайти на якусь локацію і потім особовий склад починає проводити там штурмові дії в очікуванні на підкріплення», – розповів Саранцев.
За його словами, наразі супротивник відмовився від застосування важкої техніки, адже її одразу виявляють та знищують українські захисники.
«Були кілька спроб задіяти і танки, і БТРи. Зараз противник останні кілька днів відмовився від цієї практики. Він здійснює переміщення за допомогою легкої техніки — мотоциклів, квадроциклів, використовує легкові автомобілі УАЗ або «Буханка», – додав Саранцев.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, ЗСУ, ОТГВ "Харьков", СОУ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог щоденно проводить штурми позиції СОУ на Харківському напрямку. Найчастіше бої точаться в районі Вовчанська, повідомив в етері «Суспільне. Студія» речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.".