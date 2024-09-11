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ВС РФ отказались от тяжелой техники в Волчанске, ездят на мотоциклах – ВСУ

Общество 12:39   11.09.2024
Виктория Яковенко
ВС РФ отказались от тяжелой техники в Волчанске, ездят на мотоциклах – ВСУ скриншот

Враг ежедневно проводит штурмы позиции СОУ на Харьковском направлении. Чаще всего бои ведутся в районе Волчанска, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Там уже несколько недель подряд продолжаются постоянные позиционные бои в районе 9-этажной застройки. Там противник пытается захватить несколько объектов, использует при этом тактику «поодинокого просочування». Враг пытается завести туда личный состав, зайти на какую-то локацию и затем личный состав начинает проводить там штурмовые действия в ожидании подкрепления», — рассказал Саранцев.

По его словам, противник отказался от применения тяжелой техники, ведь ее сразу выявляют и уничтожают украинские защитники.

«Было несколько попыток задействовать и танки, и БТРы. Сейчас противник в последние несколько дней отказался от этой практики. Он осуществляет перемещение с помощью легкой техники – мотоциклов, квадроциклов, использует легковые автомобили УАЗ или «Буханка», – добавил Саранцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ежедневно проводит штурмы позиции СОУ на Харьковском направлении. Чаще всего бои ведутся в районе Волчанска, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".