На штурмы в Волчанске брошены солдаты РФ с низкой подготовкой — ОТГВ «Харьков»
Новоприбывший личный состав ВС РФ, который привлекается к штурмовым действиям в городе Волчанск на севере Харьковщины, имеет достаточно низкую подготовку, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.
Он сообщил, что на этом направлении противник задействовал 4-ю добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского, которая понесла значительные потери, и сейчас на подкрепление ей прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады.
«По последним данным, у нас есть информация о том, что подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку и ранее эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях. Мы так понимаем, что это новоприбывший личный состав, поднятый имеющийся мобилизационный ресурс. Точно еще неизвестно, кто это, или это, возможно, какие-то бывшие заключенные, или это представители иностранных государств, в частности как раньше это была Средняя Азия, Африка или Ближний Восток», — сказал Саранцев.
Он также констатировал, что в течение последних нескольких дней или недель личный состав ВС РФ как на направлении Глубокое-Липцы, так и в районе Волчанска отказывается от выполнения боевых и специальных задач.
«Несколько недель назад завершилась ротация 136-й мотострелковой бригады, которая заняла позицию неподалеку от Волчанска, в районе населенного пункта Тихое. Они заменили собой 82-ю десантно-штурмовую бригаду, которая понесла огромные потери и выбыла на восстановление. Зашла эта 136-я бригада, несколько недель простояла, пытались проводить разведывательную деятельность, снаряжали диверсионно-разведывательные группы, которые пробовали штурмовать наши позиции, сейчас они также понесли потери и уже за вчера-позавчера у нас есть информация о том, что военнослужащие и этой бригады, которая не так давно прибыла на наше направление, тоже отказываются от выполнения боевых и специальных задач. Под специальными задачами мы понимаем осуществление мероприятий логистики и инженерные работы по обустройству фортификаций и позиций. Это свидетельствует о том, что противник все чаще и чаще на всех направлениях задействует личный состав, который морально не готов выполнять любые задачи», — подытожил Саранцев.
Спикер ОТГВ «Харьков» отметил, что обстановка на севере Харьковщины остается сложной, противник постоянно пытается наступать, расширить зону контроля, вклиниться вглубь обороны. Самым горячим направлением остается Волчанск и прилегающие к нему населенные пункты: Тихое, Старица, Гатище, Бугроватка и Огурцово.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Виталий Саранцев, волчанск, ОТГВ "Харьков", Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 21:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новоприбывший личный состав ВС РФ, который привлекается к штурмовым действиям в городе Волчанск на севере Харьковщины, имеет достаточно низкую подготовку, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".