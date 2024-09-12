Прокуратура про подвійний удар по Боровій: гатили з РСЗВ «Торнадо-С» (фото)
З РСЗВ «Торнадо-С», за попередніми даними, обстріляли селище Борова Харківської області російські військові близько 12:40 12 вересня.
В обласній прокуратурі наголосили, що ворог застосував тактику подвійного удару. ЗС РФ масовано обстріляли селище, внаслідок чого загорілися житлові будинки. Коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, російська армія завдала повторного удару.
Внаслідок цих атак загинули дві людини: 76-річний чоловік і 55-річна жінка. Поранені семеро осіб, серед них троє рятувальників.
Вкотре окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: у селищі пошкоджені приватні домоволодіння, господарські споруди, магазини.
Фото: Харківська облпрокуратура
Нагадаємо, ворог о 12:40 обстріляв селище Борова. ЗС РФ застосували тактику подвійного удару, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, обстріл, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З РСЗВ «Торнадо-С», за попередніми даними, обстріляли селище Борова Харківської області російські військові близько 12:40 12 вересня.".