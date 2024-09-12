Кількість загиблих у Боровій збільшилась: з-під завалів дістали тіло жінки
скриншот
У селищі Борова на Харківщині внаслідок удару РФ кількість загиблих збільшилась до двох. З-під завалів дістали тіло жінки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Попередньо, ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить не менше пʼяти будинків», – додав Синєгубов.
Нагадаємо, армія РФ о 12:40 обстріляла селище Борова. ЗС РФ застосували тактику подвійного удару, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, загиблі, сінєгубов, тело, удар, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Кількість загиблих у Боровій збільшилась: з-під завалів дістали тіло жінки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Борова на Харківщині внаслідок удару РФ кількість загиблих збільшилась до двох. З-під завалів дістали тіло жінки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".