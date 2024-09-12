Кількість загиблих у Боровій збільшилась: з-під завалів дістали тіло жінки

У селищі Борова на Харківщині внаслідок удару РФ кількість загиблих збільшилась до двох. З-під завалів дістали тіло жінки, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Попередньо, ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу, горить не менше пʼяти будинків», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, армія РФ о 12:40 обстріляла селище Борова. ЗС РФ застосували тактику подвійного удару, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов.