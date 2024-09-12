Количество погибших в Боровой увеличилось: из-под завалов достали тело женщины
скриншот
В поселке Боровая на Харьковщине в результате удара РФ количество погибших увеличилось до двух. Из-под завалов достали тело женщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Предварительно, враг применил кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горит не менее пяти домов», — добавил Синегубов.
Напомним, армия РФ в 12:40 обстреляла поселок Боровая. ВС РФ применили тактику двойного удара, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, загиблі, погибшие, синегубов, тело, удар, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Количество погибших в Боровой увеличилось: из-под завалов достали тело женщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Боровая на Харьковщине в результате удара РФ количество погибших увеличилось до двух. Из-под завалов достали тело женщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".