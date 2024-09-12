Количество погибших в Боровой увеличилось: из-под завалов достали тело женщины

В поселке Боровая на Харьковщине в результате удара РФ количество погибших увеличилось до двух. Из-под завалов достали тело женщины, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Предварительно, враг применил кассетные боеприпасы по жилому кварталу, горит не менее пяти домов», — добавил Синегубов.

Напомним, армия РФ в 12:40 обстреляла поселок Боровая. ВС РФ применили тактику двойного удара, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов.