Генштаб ВСУ сообщил о боях в районе Липцев, Волчанска и под Купянском

Генштаб в утренней сводке 12 сентября проинформировал о трех боях на Харьковском направлении и 16 — на Купянском.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Гатища, Липцев и Тихого. На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки», — отметили в ГШ.

Также в сводке — информация об авиаударе по Купянску.

Генштаб привел данные о потерях врага.