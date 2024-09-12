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Генштаб ВСУ сообщил о боях в районе Липцев, Волчанска и под Купянском

Происшествия 09:03   12.09.2024
Оксана Горун
Генштаб ВСУ сообщил о боях в районе Липцев, Волчанска и под Купянском Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в утренней сводке 12 сентября проинформировал о трех боях на Харьковском направлении и 16 — на Купянском.

«На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Гатища, Липцев и Тихого. На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки», — отметили в ГШ.

Также в сводке — информация об авиаударе по Купянску.

Генштаб привел данные о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке 12 сентября проинформировал о трех боях на Харьковском направлении и 16 — на Купянском".