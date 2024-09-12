Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Липців, Вовчанська та під Куп’янськом
Генштаб у ранковому зведенні 12 вересня поінформував про три бої на Харківському напрямку та 16 – на Куп’янському.
“На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого. На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки”, – відзначили в ГШ.
Також у зведенні – інформація про авіаудар по Куп’янську.
Генштаб навів дані про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні 12 вересня поінформував про три бої на Харківському напрямку та 16 – на Куп’янському".