Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Липців, Вовчанська та під Куп’янськом

Генштаб у ранковому зведенні 12 вересня поінформував про три бої на Харківському напрямку та 16 – на Куп’янському.

“На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого. На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки”, – відзначили в ГШ.

Також у зведенні – інформація про авіаудар по Куп’янську.

Генштаб навів дані про втрати ворога.