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Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Липців, Вовчанська та під Куп’янськом

Події 09:03   12.09.2024
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ повідомив про бої в районі Липців, Вовчанська та під Куп’янськом

Генштаб у ранковому зведенні 12 вересня поінформував про три бої на Харківському напрямку та 16 – на Куп’янському.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого. На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки”, – відзначили в ГШ.

Також у зведенні – інформація про авіаудар по Куп’янську.

Генштаб навів дані про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 09:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у ранковому зведенні 12 вересня поінформував про три бої на Харківському напрямку та 16 – на Куп’янському".