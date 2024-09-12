Где сегодня наступал противник на Харьковщине: информация Генштаба на 16:00

Один бой продолжался на Купянском направлении по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.

С начала суток оккупанты наступали возле Синьковки и Колесниковки.

На севере Харьковщины противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

От огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине пострадали населенные пункты Тимофеевка и Ивано-Шейчино.