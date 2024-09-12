Где сегодня наступал противник на Харьковщине: информация Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Один бой продолжался на Купянском направлении по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.
С начала суток оккупанты наступали возле Синьковки и Колесниковки.
На севере Харьковщины противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска.
От огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине пострадали населенные пункты Тимофеевка и Ивано-Шейчино.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой продолжался на Купянском направлении по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.".