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Где сегодня наступал противник на Харьковщине: информация Генштаба на 16:00

Происшествия 18:10   12.09.2024
Елена Нагорная
Где сегодня наступал противник на Харьковщине: информация Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Один бой продолжался на Купянском направлении по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.

С начала суток оккупанты наступали возле Синьковки и Колесниковки.

На севере Харьковщины противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

От огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине пострадали населенные пункты Тимофеевка и Ивано-Шейчино.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 18:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один бой продолжался на Купянском направлении по состоянию на 16:00, сообщает Генштаб ВСУ.".