Де сьогодні наступав супротивник на Харківщині: інформація Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Один бій тривав на Куп’янському напрямку станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Від початку доби окупанти наступали біля Синьківки та Колісниківки.
На півночі Харківщини супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.
Від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині постраждали населені пункти Тимофіївка й Івано-Шийчине.
Читайте також: Жінку з дитиною витягнули з-під завалів у Харкові – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де сьогодні наступав супротивник на Харківщині: інформація Генштабу на 16:00»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 18:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один бій тривав на Куп’янському напрямку станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.".