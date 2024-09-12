Де сьогодні наступав супротивник на Харківщині: інформація Генштабу на 16:00

Один бій тривав на Куп’янському напрямку станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку доби окупанти наступали біля Синьківки та Колісниківки.

На півночі Харківщини супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині постраждали населені пункти Тимофіївка й Івано-Шийчине.