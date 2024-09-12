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Де сьогодні наступав супротивник на Харківщині: інформація Генштабу на 16:00

Події 18:10   12.09.2024
Олена Нагорна
Де сьогодні наступав супротивник на Харківщині: інформація Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Один бій тривав на Куп’янському напрямку станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку доби окупанти наступали біля Синьківки та Колісниківки.

На півночі Харківщини супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині постраждали населені пункти Тимофіївка й Івано-Шийчине.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 18:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один бій тривав на Куп’янському напрямку станом на 16:00, повідомляє Генштаб ЗСУ.".