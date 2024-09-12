РФ начала бросать на Харьковщину срочников – ВСУ о нехватке кадров у врага

Значительные потери врага на Харьковском направлении (более 10 тыс. человек) заставили искать командование РФ дополнительные ресурсы, сообщил спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев, говорится в Telegram-канале группировки.

«Это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях РФ, из-за этого военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат для выполнения боевых задач. Российское законодательство не запрещает привлекать солдат срочной службы для боевых действий после прохождения ими четырех месяцев службы, поэтому можно прогнозировать их появление и по другим направлениям», — отметил Саранцев.

Он добавил, что вражеская пропаганда уже «подогрела» общество к такому развитию событий: проверила его реакцию, которая оказалась «нулевой». Так что в ОТГВ «Харьков» считают: следует ожидать следующих шагов, в частности, начала масштабной мобилизационной кампании в РФ.

Напомним, о низкой подготовке и очевидных ошибках военных РФ рассказывал Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин. Он сообщал: «военнослужащий РФ может быть причислен к воинской части, то есть это месяц или полтора месяца. Затем он попадает на фронт и его уничтожают».