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РФ почала кидати на Харківщину строковиків – Саранцев про брак кадрів у ворога

Суспільство 12:46   12.09.2024
Вікторія Яковенко
РФ почала кидати на Харківщину строковиків – Саранцев про брак кадрів у ворога Фото ілюстративне/телеграм-канал ОТУВ “Харків”

Значні втрати ворога на Харківському напрямку (понад 10 тис. осіб) змусили шукати командування РФ додаткові ресурси, повідомив речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев, йдеться у телеграм-каналі угрупування.

«Це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах РФ через, що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів для виконання бойових завдань. Російське законодавство не забороняє залучати солдатів строкової служби для бойових дій після проходження ними чотирьох місяців служби, тому можна прогнозувати їхню появу і на інших напрямках», – зазначив Саранцев.

Він додав, що ворожа пропаганда вже «підігріла» суспільство до такого розвитку подій: перевірила його реакцію, яка виявилася «нульовою». Тож, в ОТУВ «Харків» вважають: слід очікувати наступних кроків, зокрема, початку масштабної мобілізаційної кампанії в РФ.

Нагадаємо, про низьку підготовку та очевидні помилки військових РФ розповідав Герой України, офіцер відділення розвитку бригади «Рубіж» НГУ Віталій Литвин. Він повідомляв: «військовослужбовець РФ може бути зарахований до військової частини, тобто це місяць чи півтора місяця. Потім він попадає на фронт, і його знищують».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 12:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Значні втрати ворога на Харківському напрямку (понад 10 тис. осіб) змусили шукати командування РФ додаткові ресурси, повідомив речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев, йдеться у телеграм-каналі угрупування.".