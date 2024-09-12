Людей без бойового досвіду почала кидати РФ на штурми Харківщини
Герой України, офіцер відділення розвитку бригади «Рубіж» НГУ Віталій Литвин в етері нацмарафону розповів про низьку підготовку та очевидні помилки військових РФ, які намагаються наступати на Харківському напрямку.
«Ми бачимо, що військовослужбовець Російської Федерації може бути зарахований до військової частини, тобто це місяць чи півтора місяця. Потім він попадає на фронт, і ми його знищуємо. Ми бачимо і на своїх безпілотних системах пересування особового складу. Ми бачимо, що ворог просто може ходити на повне зростання. Він припускається таких помилок, коли по 8-10 військовослужбовців РФ збираються в одному місці», – пояснив Литвин.
Однак, використання досить великої кількості авіації, різної техніки та боєприпасів допомагає ворогові компенсувати низьку підготовку особового складу військових на півночі від Харкова, уточнив Литвин. Незважаючи на це, за його словами, ЗСУ успішно контратакують та стримують армію РФ. Набагато складніша на даний момент ситуація на Куп’янському напрямку.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: війна, наступ, нацмарафон, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 09:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Герой України, офіцер відділення розвитку бригади «Рубіж» НГУ Віталій Литвин в ефірі нацмарафону розповів про низьку підготовку та очевидні помилки військових РФ, які намагаються наступати на Харківському напрямку. ".