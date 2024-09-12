Людей без боевого опыта начала бросать РФ на штурмы Харьковщины
Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона рассказал о низкой подготовке и очевидных ошибках военных РФ, которые пытаются наступать на Харьковском направлении.
«Мы видим, что военнослужащий Российской Федерации может быть причислен к воинской части, то есть, это месяц или полтора месяца. Затем он попадает на фронт, и мы его уничтожаем. Мы видим и на беспилотных своих системах передвижение личного состава. Мы видим, что враг просто может ходить в полный рост. Он допускает такие ошибки, когда по 8-10 военнослужащих РФ собираются в одном месте», – объяснил Литвин.
Однако использование достаточно большого количества авиации, различной техники и боеприпасов помогает врагу компенсировать низкую подготовку личного состава военных на севере от Харькова, уточнил Литвин. Несмотря на это, по его словам, ВСУ успешно контратакуют и сдерживают армию РФ. Куда сложнее на данный момент ситуация на Купянском направлении.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: война, наступ, наступление, нацмарафон, штурм;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 09:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Герой Украины, офицер отделения развития бригады «Рубеж» НГУ Виталий Литвин в эфире нацмарафона рассказал о низкой подготовке и очевидных ошибках военных РФ, которые пытаются наступать на Харьковском направлении. ".