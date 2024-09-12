От удара по Боровой на Харьковщине уже трое погибших: мужчина умер в больнице
До трех возросло количество погибших от обстрела поселка Боровая около 12:40 12 сентября, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В ведомстве отметили, что после 21:00 стало известно о ранении еще одного человека — 56-летнего мирного жителя. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Как ранее информировали в облпрокуратуре, около 12:40 военные РФ обстреляли поселок Боровая, по предварительным данным — из РСЗО «Торнадо-С». В результате первого массированного удара загорелись жилые дома. Когда спасатели прибыли на место тушить пожар, российская армия нанесла повторный удар. В результате этих атак погибли 76-летний мужчина и 55-летняя женщина. Получили ранения девять человек, среди них трое спасателей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, обстрел, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 22:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До трех возросло количество погибших от обстрела поселка Боровая около 12:40 12 сентября, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".