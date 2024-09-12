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Від удару по Боровій на Харківщині вже троє загиблих: чоловік помер у лікарні

Події 22:19   12.09.2024
Олена Нагорна
Від удару по Боровій на Харківщині вже троє загиблих: чоловік помер у лікарні

До трьох зросла кількість загиблих від обстрілу селища Борова близько 12:40 12 вересня, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У відомстві зазначили, що після 21:00 стало відомо про поранення ще однієї людини – 56-річного мирного мешканця. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Як раніше інформували в облпрокуратурі, близько 12:40 військові РФ обстріляли селище Борова, за попередніми даними – з РСЗВ «Торнадо-С». Внаслідок першого масованого удару загорілися житлові будинки. Коли рятувальники прибули на місце гасити пожежу, російська армія завдала повторного удару. Внаслідок цих атак загинули 76-річний чоловік та 55-річна жінка. Зазнали поранень дев’ятеро людей, серед них троє рятувальників.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 22:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До трьох зросла кількість загиблих від обстрілу селища Борова близько 12:40 12 вересня, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".