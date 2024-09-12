Ночью ВС РФ ударили по Боровой и Золочеву, вечером скинули КАБы на Купянск

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 12 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области армией РФ.

Ночью под ударами были два бывших райцентра Харьковщины — Боровая и Золочев.

«12 сентября, 04:47, Изюмский р-н, Боровская громада, с. Боровая. В результате обстрела горели конструктивные элементы разрушенного двухэтажного жилого дома. 12 сентября, 04:20, войсками РФ был нанесен удар БПЛА по поселку Золочев. Как следствие поврежден частный дом, хозяйственные постройки и газовые сети», — проинформировал Синегубов.

Он также сообщил о вечерней атаке авиации ВС РФ на Купянск. Подробностями о ней в эфире нацмарафона поделился начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Вчера вечером была атака КАБами – буквально в три захода авиация наносила удары по городу Купянск. Пока мы выясняем последствия. Скорее всего, все летело по передовой линии. Также враг продолжает обстрелы с применением FPV-дронов, продолжаются артобстрелы, продолжаются обстрелы населенных пунктов, расположенных вдоль реки Оскол», — сказал Канашевич.