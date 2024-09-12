Вночі ЗС РФ ударили по Боровій та Золочеву, ввечері скинули КАБи на Куп’янськ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 12 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області армією РФ.

Вночі під ударами були два колишні райцентри Харківщини – Борова та Золочів.

“12 вересня, 04:47, Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого двоповерхового житлового будинку. 12 вересня, 04:20, військами рф було завдано удар БПЛА по селищу Золочів. Як наслідок пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі“, – поінформував Синєгубов.

Він також повідомив про вечірню атаку авіації ЗС РФ на Куп’янськ. Подробицями про неї в етері нацмарафону поділився начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Учора ввечері була атака КАБами – буквально в три заходи авіація завдавала ударів по місту Куп’янськ. Поки ми з’ясовуємо наслідки. Швидше за все, летіло по передовій лінії. Також ворог продовжує обстріли із застосуванням FPV-дронів, продовжуються артобстріли, продовжуються обстріли населених пунктів, що розташовані уздовж річки Оскіл”, – сказав Канашевич.