Вночі ЗС РФ ударили по Боровій та Золочеву, ввечері скинули КАБи на Куп’янськ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 12 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області армією РФ.
Вночі під ударами були два колишні райцентри Харківщини – Борова та Золочів.
“12 вересня, 04:47, Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого двоповерхового житлового будинку. 12 вересня, 04:20, військами рф було завдано удар БПЛА по селищу Золочів. Як наслідок пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі“, – поінформував Синєгубов.
Він також повідомив про вечірню атаку авіації ЗС РФ на Куп’янськ. Подробицями про неї в етері нацмарафону поділився начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
“Учора ввечері була атака КАБами – буквально в три заходи авіація завдавала ударів по місту Куп’янськ. Поки ми з’ясовуємо наслідки. Швидше за все, летіло по передовій лінії. Також ворог продовжує обстріли із застосуванням FPV-дронів, продовжуються артобстріли, продовжуються обстріли населених пунктів, що розташовані уздовж річки Оскіл”, – сказав Канашевич.
Читайте також: Лінія фронту наближається, і це відчувається – начальник Куп’янської РВА
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, золочів, канашевич, куп'янск, новини Харкова, обстріли, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вночі ЗС РФ ударили по Боровій та Золочеву, ввечері скинули КАБи на Куп’янськ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 12 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області армією РФ".