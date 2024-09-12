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Вночі ЗС РФ ударили по Боровій та Золочеву, ввечері скинули КАБи на Куп’янськ

Події 08:26   12.09.2024
Оксана Горун
Вночі ЗС РФ ударили по Боровій та Золочеву, ввечері скинули КАБи на Куп’янськ Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 12 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області армією РФ.

Вночі під ударами були два колишні райцентри Харківщини – Борова та Золочів.

“12 вересня, 04:47,  Ізюмський р-н, Борівська громада, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого двоповерхового житлового будинку. 12 вересня, 04:20, військами рф було завдано удар БПЛА по селищу Золочів. Як наслідок пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та газові мережі“, – поінформував Синєгубов.

Він також повідомив про вечірню атаку авіації ЗС РФ на Куп’янськ. Подробицями про неї в етері нацмарафону поділився начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Учора ввечері була атака КАБами – буквально в три заходи авіація завдавала ударів по місту Куп’янськ. Поки ми з’ясовуємо наслідки. Швидше за все, летіло по передовій лінії. Також ворог продовжує обстріли із застосуванням FPV-дронів, продовжуються артобстріли, продовжуються обстріли населених пунктів, що розташовані уздовж річки Оскіл”, – сказав Канашевич.

 Читайте також: Лінія фронту наближається, і це відчувається – начальник Куп’янської РВА

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 12 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області армією РФ".