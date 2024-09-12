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На Харьковщине сегодня будут отключать свет — Харьковоблэнерго

Общество 11:48   12.09.2024
Оксана Горун
На Харьковщине сегодня будут отключать свет — Харьковоблэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине с 13:00 12 сентября применят график отключений электричества.

«Сегодня в период с 13:00 до 23:00 в Харьковской области будет применен график почасовых отключений», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

В 9 утра энергетики информировали, что отключения не планируются, но просили использовать электричество экономно.Следом в Укрэнерго проинформировали, что потребление электричества в Украине возрастает.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине с 13:00 12 сентября применят график отключений электричества".