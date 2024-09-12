На Харьковщине сегодня будут отключать свет — Харьковоблэнерго

На Харьковщине с 13:00 12 сентября применят график отключений электричества.

«Сегодня в период с 13:00 до 23:00 в Харьковской области будет применен график почасовых отключений», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

В 9 утра энергетики информировали, что отключения не планируются, но просили использовать электричество экономно.Следом в Укрэнерго проинформировали, что потребление электричества в Украине возрастает.