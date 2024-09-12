На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго

На Харківщині з 13:00 12 вересня застосовуватимуть графік відключень електрики.

“Сьогодні в період з 13.00 до 23.00 години в Харківській області буде застосований графік погодинних відключень”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

О 9-й ранку енергетики інформували, що відключення не плануються, але просили використовувати електрику економно. Слідом в Укренерго поінформували, що споживання електрики в Україні зростає.