На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
На Харківщині з 13:00 12 вересня застосовуватимуть графік відключень електрики.
“Сьогодні в період з 13.00 до 23.00 години в Харківській області буде застосований графік погодинних відключень”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
О 9-й ранку енергетики інформували, що відключення не плануються, але просили використовувати електрику економно. Слідом в Укренерго поінформували, що споживання електрики в Україні зростає.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 11:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з 13:00 12 вересня застосовуватимуть графік відключень електрики".