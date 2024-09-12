Live
  • Чт 12.09.2024
  • Харків  +26°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.49

На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго

Суспільство 11:48   12.09.2024
Оксана Горун
На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго Фото: АТ “Харківобленерго”

На Харківщині з 13:00 12 вересня застосовуватимуть графік відключень електрики.

“Сьогодні в період з 13.00 до 23.00 години в Харківській області буде застосований графік погодинних відключень”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

О 9-й ранку енергетики інформували, що відключення не плануються, але просили використовувати електрику економно. Слідом в Укренерго поінформували, що споживання електрики в Україні зростає.

Читайте також: Світло повернули селам, які постраждали через лісову пожежу на Харківщині

Автор: Оксана Горун
Популярно
Двох людей врятували під час пожежі на Салтівці (відео патрульних)
Двох людей врятували під час пожежі на Салтівці (відео патрульних)
12.09.2024, 12:08
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
Не могли загасити пожежу добу: РФ скинула авіабомби на центр Куп’янська – ДСНС
11.09.2024, 08:23
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
Накинувся з ножем через зауваження собаці: драма на Харківщині
11.09.2024, 11:29
Кому готові платити 50 тисяч гривень: актуальні вакансії Харківщини
Кому готові платити 50 тисяч гривень: актуальні вакансії Харківщини
12.09.2024, 12:04
У Харкові тваринам проведуть безплатні щеплення: де й коли
У Харкові тваринам проведуть безплатні щеплення: де й коли
12.09.2024, 11:43
На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго
На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго
12.09.2024, 11:48

Новини за темою:

10:13
Світло повернули селам, які постраждали через лісову пожежу на Харківщині
09:12
У Дергачах відновили електрику після удару з “Торнадо-С”
09:15
Харків частково без електрики через нічні “прильоти”: коли буде світло
11:40
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла на вихідних: коли
16:41
Харків частково знеструмлений, енергетики вже працюють – обленерго

Ви читали новину: «На Харківщині сьогодні відключатимуть світло – Харківобленерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині з 13:00 12 вересня застосовуватимуть графік відключень електрики".