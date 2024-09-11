Світло повернули селам, які постраждали через лісову пожежу на Харківщині

Чотири села в Ізюмському районі на Харківщині залишилися без електрики 2 вересня через масштабне загоряння лісу. Наразі у трьох населених пунктах фахівці вже повністю відновили світло, повідомляють у АТ «Харківобленерго».

«Спочатку ми відновили високовольтну лінію та запитали села Яремівка, Синічено та Пасіка. Потім уже зайнялися лініями по селу Студеня. Ми мали близько 100 обривів проводів. Нам вдалося оперативно виконати аварійно-відновлювальні роботи та запитати усі вцілілі двори», – розповів в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.

Однак у селі Студенок відновлювальні роботи ще тривають, уточнили енергетики.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа виникла через бойові дії на Донеччині та перекинулася на Харківщину. 2 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Оскільській громаді Ізюмського району вогнем охоплено близько 1200 гектарів лісу, у зв’язку з чим із села Студенок евакуювали 200 людей. Вранці 3 вересня він поінформував, що до гасіння пожежі залучені працівники ДСНС Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Черкаської областей. Усього – 77 одиниць техніки та 275 осіб особового складу. Вогонь суттєво зруйнував село Студенок – там вигоріло понад 130 домоволодінь, де мешкали 205 осіб. Проте до населеного пункту повертаються люди, яких раніше евакуювали. Вогонь також загрожував поширитися на Оскіл, проте пожежу вдалося локалізувати.