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Свет вернули селам, пострадавшим из-за лесного пожара на Харьковщине

Происшествия 10:13   11.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Свет вернули селам, пострадавшим из-за лесного пожара на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Четыре села в Изюмском районе на Харьковщине остались без электричества 2 сентября из-за масштабного возгорания леса. На данный момент в трех населенных пунктах специалисты уже полностью восстановили свет, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

«Сначала мы восстановили высоковольтную линию и запитали села Яремовка, Синичено и Пасека. Потом уже занялись линиями по селу Студенок. У нас было около 100 обрывов проводов. Нам удалось оперативно выполнить аварийно-восстановительные работы и запитать все уцелевшие дворы», – рассказал и.о.старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Однако, в селе Студенок восстановительные работы еще продолжаются, уточнили энергетики.

Напомним,  масштабный лесной пожар возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где проживали 205 человек. Тем не менее в населенный пункт возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 10:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре села в Изюмском районе на Харьковщине остались без электричества 2 сентября из-за масштабного возгорания леса. На данный момент в трех населенных пунктах специалисты уже полностью восстановили свет, сообщают в АО «Харьковоблэнерго»".