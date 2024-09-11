Свет вернули селам, пострадавшим из-за лесного пожара на Харьковщине

Четыре села в Изюмском районе на Харьковщине остались без электричества 2 сентября из-за масштабного возгорания леса. На данный момент в трех населенных пунктах специалисты уже полностью восстановили свет, сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

«Сначала мы восстановили высоковольтную линию и запитали села Яремовка, Синичено и Пасека. Потом уже занялись линиями по селу Студенок. У нас было около 100 обрывов проводов. Нам удалось оперативно выполнить аварийно-восстановительные работы и запитать все уцелевшие дворы», – рассказал и.о.старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Однако, в селе Студенок восстановительные работы еще продолжаются, уточнили энергетики.

Напомним, масштабный лесной пожар возник из-за боевых действий в Донецкой области и перекинулся на Харьковщину. 2 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Оскольской громаде Изюмского района огнем охвачено около 1200 гектаров леса, в связи с чем из села Студенок эвакуировали 200 человек. Утром 3 сентября он проинформировал, что к тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники 275 человек личного состава. Огонь существенно разрушил село Студенок — там выгорело более 130 домовладений, где проживали 205 человек. Тем не менее в населенный пункт возвращаются люди, которых ранее эвакуировали. Огонь также угрожал распространиться на село Оскол, однако пожар удалось локализировать.