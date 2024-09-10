В Дергачах восстановили электричество после удара из «Торнадо-С»
Харьковоблэнерго сообщило, что в Дергачах свет дали почти четырем сотням потребителей, которые были без электричества с 8 сентября.
Из-за удара из РСЗО «Торнадо-С» в Дергачах повреждения получили две трансформаторные подстанции и ЛЭП.
«Осколками был поврежден один из силовых трансформаторов, который пришлось заменить. Также было восстановлено несколько пролетов воздушных линий 0,4 кВ. В настоящее время все обесточенные потребители со светом», — сообщил начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября. Армия РФ нанесла удары по Дергачам. В городе возникли пожары в разных локациях. Следом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что есть погибшая и 13 пострадавших. Позже в Харьковской областной прокуратуре уточнили: по Дергачам били из РСЗО «Торнадо-С».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, восстановление, Дергачи, електрика, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило, что в Дергачах свет дали почти четырем сотням потребителей, которые были без электричества с 8 сентября".