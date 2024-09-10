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В Дергачах восстановили электричество после удара из «Торнадо-С»

Общество 09:12   10.09.2024
Оксана Горун
В Дергачах восстановили электричество после удара из «Торнадо-С» Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Харьковоблэнерго сообщило, что в Дергачах свет дали почти четырем сотням потребителей, которые были без электричества с 8 сентября.

Из-за удара из РСЗО «Торнадо-С» в Дергачах повреждения получили две трансформаторные подстанции и ЛЭП.

«Осколками был поврежден один из силовых трансформаторов, который пришлось заменить. Также было восстановлено несколько пролетов воздушных линий 0,4 кВ. В настоящее время все обесточенные потребители со светом», — сообщил начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

Восстанавливают электричество в Дергачах после удара РСЗО "Торнадо-С" 2
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября. Армия РФ нанесла удары по Дергачам. В городе возникли пожары в разных локациях. Следом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что есть погибшая и 13 пострадавших. Позже в Харьковской областной прокуратуре уточнили: по Дергачам били из РСЗО «Торнадо-С».

Восстанавливают электричество в Дергачах после удара РСЗО "Торнадо-С" 3
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 09:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковоблэнерго сообщило, что в Дергачах свет дали почти четырем сотням потребителей, которые были без электричества с 8 сентября".