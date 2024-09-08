Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)
Взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября.
«Оккупанты нанесли удар по Дергачам! Обстоятельства по разрушениям и пострадавшим устанавливаются», — проинформировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
Позже он написал еще об одном ударе по городу.
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о как минимум одном пострадавшем.
Читайте также: Харьковчане несколько дней сами разбирают завалы, просят помощи мэрии (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Дергачи, задоренко, новости Харькова, обстрел;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 17:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября".