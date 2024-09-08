Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)

Взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября.

«Оккупанты нанесли удар по Дергачам! Обстоятельства по разрушениям и пострадавшим устанавливаются», — проинформировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Позже он написал еще об одном ударе по городу.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о как минимум одном пострадавшем.