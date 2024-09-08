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Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)

Происшествия 17:22   08.09.2024
Оксана Горун
Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)

Взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября.

«Оккупанты нанесли удар по Дергачам! Обстоятельства по разрушениям и пострадавшим устанавливаются», — проинформировал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Позже он написал еще об одном ударе по городу.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о как минимум одном пострадавшем.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 17:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября".