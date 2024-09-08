Харьковчане несколько дней сами разбирают завалы, просят помощи мэрии (видео)

Жители поселка Жуковского после произошедшего 2 сентября «прилета» ежедневно приходят на руины своих гаражей с лопатами и метлами, но полностью убрать завалы без спецтехники невозможно.

«2 сентября в результате прилета двух КАБов на территорию гаражного кооператива «Жигули-5″ было уничтожено 17 гаражей, более 100 повреждены, из них 40 существенно», — рассказал МГ «Объектив» один из владельцев гаражей в этом кооперативе Эдуард Следзинский.

Видео: Эдуард Следзинский

Он отметил, что владельцы разбитых гаражей несколько дней подряд собираются на руинах и разбирают их своими руками. В том числе провели импровизированный «субботник» 7 сентября.

«Но некоторые работы нуждаются в применении специальной техники, потому что невозможно выполнить голыми руками разбор завалов из обломков плит перекрытий, кирпичной кладки, тяжелых металлических балок и ворот», — пояснил Эдуард.

Поэтому жители Жуков надеются на помощь городских властей, хотя территория и не является коммунальной.

«Очень просим городские и районные власти не быть безразличными к нашей сложной ситуации и оказать помощь в виде техники для разбора завалов, расчистки выездов и вывоза мусора», — обратились харьковчане.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Попадания зафиксировали в Киевском районе.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБа ударили по гаражному кооперативу возле жилых домов, также «прилет» был по территории одного из вузов. Пострадавшие женщина и мужчина — в тяжелом состоянии. Всего, как сообщал начальник ХОВА, было четыре авиабомбы. Как информировал мэр Игорь Терехов, горели гаражи, были выбиты стекла, повреждена теплотрасса — обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, также поврежден объект спортивной инфраструктуры.