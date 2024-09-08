Харків’яни кілька днів самі розбирають завали, просять допомоги мерії (відео)
Жителі селища Жуковського після «прильоту», що стався 2 вересня, щоденно приходять на руїни своїх гаражів із лопатами та мітлами, але повністю прибрати завали без спецтехніки неможливо.
“2 вересня внаслідок прильоту двох КАБів на територію гаражного кооперативу “Жигулі-5″ було знищено 17 гаражів, понад 100 пошкоджені, з них 40 суттєво”, – розповів МГ “Об’єктив” один із власників гаражів у цьому кооперативі Едуард Следзинський.
Відео: Едуард Следзинський
Він відзначив, що власники розбитих гаражів кілька днів поспіль збираються на руїнах і розбирають їх власноруч. У тому числі провели імпровізований “суботник” 7 вересня.
“Але деякі роботи потребують застосування спеціальної техніки, бо неможливо виконати голими руками розбір завалів з уламків плит перекрить, цегляних кладок, важких металевих балок і воріт”, – пояснив Едуард.
Тож жителі “Жуків” сподіваються на допомогу міської влади, хоча територія і не є комунальною.
“Дуже просимо міську та районну владу не бути байдужими до нашої складної ситуації та надати допомогу у вигляді техніки для розбору завалів, розчищення виїздів та вивозу сміття”, – звернулися харків’яни.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30 . Влучення зафіксували у Київському районі.
За даними начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також «приліт» був територією одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік — у тяжкому стані. Усього, як повідомляв начальник ХОВА, було чотири авіабомби . Як інформував мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджено об’єкт спортивної інфраструктури.
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- Категорії: Події, Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: гаражи, завали, мерія, новини Харкова, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 16:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі селища Жуковського після «прильоту», що стався 2 вересня, щоденно приходять на руїни своїх гаражів із лопатами та мітлами, але повністю прибрати завали без спецтехніки неможливо".