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Харків’яни кілька днів самі розбирають завали, просять допомоги мерії (відео)

Події 16:21   08.09.2024
Оксана Горун
Харків’яни кілька днів самі розбирають завали, просять допомоги мерії (відео)

Жителі селища Жуковського після «прильоту», що стався 2 вересня, щоденно приходять на руїни своїх гаражів із лопатами та мітлами, але повністю прибрати завали без спецтехніки неможливо.

“2 вересня  внаслідок прильоту двох КАБів на територію гаражного  кооперативу “Жигулі-5″ було знищено  17  гаражів,  понад 100 пошкоджені, з них 40 суттєво”, – розповів МГ “Об’єктив” один із власників гаражів у цьому кооперативі Едуард Следзинський.

Відео: Едуард Следзинський

Він відзначив, що власники розбитих гаражів кілька днів поспіль збираються на руїнах і розбирають їх власноруч. У тому числі провели імпровізований “суботник” 7 вересня.

“Але деякі роботи потребують застосування спеціальної  техніки, бо неможливо виконати голими руками розбір завалів з уламків плит перекрить, цегляних кладок, важких металевих балок і воріт”, – пояснив Едуард.

Тож жителі “Жуків” сподіваються на допомогу міської влади, хоча територія і не є комунальною.

“Дуже просимо міську та районну владу не бути байдужими до нашої складної ситуації та надати допомогу у вигляді техніки для розбору завалів, розчищення виїздів та вивозу сміття”, – звернулися харків’яни.

Нагадаємо, вибухи  чули у Харкові близько 15:30Влучення зафіксували у Київському районі.

За  даними  начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також «приліт» був територією одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік — у тяжкому стані. Усього, як повідомляв начальник ХОВА,  було чотири авіабомби . Як  інформував  мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджено об’єкт спортивної інфраструктури.

Читайте також: На Харків скинули півтонні ФАБи: як гасили гаражний кооператив (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 16:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі селища Жуковського після «прильоту», що стався 2 вересня, щоденно приходять на руїни своїх гаражів із лопатами та мітлами, але повністю прибрати завали без спецтехніки неможливо".