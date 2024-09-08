Харків’яни кілька днів самі розбирають завали, просять допомоги мерії (відео)

Жителі селища Жуковського після «прильоту», що стався 2 вересня, щоденно приходять на руїни своїх гаражів із лопатами та мітлами, але повністю прибрати завали без спецтехніки неможливо.

“2 вересня внаслідок прильоту двох КАБів на територію гаражного кооперативу “Жигулі-5″ було знищено 17 гаражів, понад 100 пошкоджені, з них 40 суттєво”, – розповів МГ “Об’єктив” один із власників гаражів у цьому кооперативі Едуард Следзинський.

Відео: Едуард Следзинський

Він відзначив, що власники розбитих гаражів кілька днів поспіль збираються на руїнах і розбирають їх власноруч. У тому числі провели імпровізований “суботник” 7 вересня.

“Але деякі роботи потребують застосування спеціальної техніки, бо неможливо виконати голими руками розбір завалів з уламків плит перекрить, цегляних кладок, важких металевих балок і воріт”, – пояснив Едуард.

Тож жителі “Жуків” сподіваються на допомогу міської влади, хоча територія і не є комунальною.

“Дуже просимо міську та районну владу не бути байдужими до нашої складної ситуації та надати допомогу у вигляді техніки для розбору завалів, розчищення виїздів та вивозу сміття”, – звернулися харків’яни.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30 . Влучення зафіксували у Київському районі.

За даними начальника ХОВА Олега Синегубова, два КАБи вдарили по гаражному кооперативу біля житлових будинків, також «приліт» був територією одного з вишів. Постраждалі жінка та чоловік — у тяжкому стані. Усього, як повідомляв начальник ХОВА, було чотири авіабомби . Як інформував мер Ігор Терехов, горіли гаражі, було вибито скло, пошкоджено теплотрасу — обстріл припав по району щільної житлової забудови, також пошкоджено об’єкт спортивної інфраструктури.