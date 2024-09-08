Вибухи чули в Харкові: є постраждалий, куди прилетіло (оновлено)
Вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня.
“Окупанти завдали удару по Дергачах! Обставини щодо руйнувань та постраждалих встановлюються”, – поінформував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Пізніше він написав про ще один удар по місту.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше одного постраждалого.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 17:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня".