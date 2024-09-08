Вибухи чули в Харкові: є постраждалий, куди прилетіло (оновлено)

Вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня.

“Окупанти завдали удару по Дергачах! Обставини щодо руйнувань та постраждалих встановлюються”, – поінформував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Пізніше він написав про ще один удар по місту.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше одного постраждалого.