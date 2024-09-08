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Вибухи чули в Харкові: є постраждалий, куди прилетіло (оновлено)

Події 17:22   08.09.2024
Оксана Горун
Вибухи чули в Харкові: є постраждалий, куди прилетіло (оновлено)

Вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня.

“Окупанти завдали удару по Дергачах! Обставини щодо руйнувань та постраждалих встановлюються”, – поінформував начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Пізніше він написав про ще один удар по місту.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про щонайменше одного постраждалого.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 17:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня".