По Дергачам ударили из «Торнадо-С», погибшая, 13 пострадавших (фото, видео)
Руководитель Дергачевской окружной прокуратуры Андрей Огородников показал фрагмент кассетного снаряда, который прилетел по Дергачам 8 сентября.
«Сегодня, 8 сентября, в 17 часов 11 минут войсками РФ совершен обстрел с помощью кассетного снаряда РСЗО «Торнадо-С» населенного пункта город Дергачи. В результате обстрела повреждено более 20 домов, пострадали девять человек и одно гражданское лицо погибло. Осмотр места происшествия осуществляется окружной прокуратурой вместе со следователями Национальной полиции. Так, при осмотре места происшествия нами изъят фрагмент снаряда, который характерен как раз для системы РСЗО «Торнадо-С». В такой шайбе находится около 400 таких микроэлементов, которые также были изъяты при осмотре места происшествия. Следует отметить, что дальность поражения данной системы составляет до 120 км. Отдельно следует отметить, что в радиусе поражения отсутствуют какие-либо военные объекты, а также какие-либо военные лица», — сообщил Огородников в видео, распространенном пресс-службой Харьковской областной прокуратуры.
Начальник ХОВА Олег Синегубов следом уточнил, что пострадавших — уже 13. В Дергачах повреждено не менее восьми домов.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября. Армия РФ нанесла удары по Дергачам. В городе возникли пожары в разных локациях. Следом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что есть погибшая.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, новости Харькова, обстрел, погибшая, поранені, прокуратура, рсзо, синегубов, Торнадо-С;
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 20:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Дергачевской окружной прокуратуры Андрей Огородников показал фрагмент кассетного снаряда, который прилетел по Дергачам 8 сентября".