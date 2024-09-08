Live
  • Вс 08.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

По Дергачам ударили из «Торнадо-С», погибшая, 13 пострадавших (фото, видео)

Происшествия 20:23   08.09.2024
Оксана Горун
По Дергачам ударили из «Торнадо-С», погибшая, 13 пострадавших (фото, видео) Фото: Олег Синегубов/telegram

Руководитель Дергачевской окружной прокуратуры Андрей Огородников показал фрагмент кассетного снаряда, который прилетел по Дергачам 8 сентября.

«Сегодня, 8 сентября, в 17 часов 11 минут войсками РФ совершен обстрел с помощью кассетного снаряда РСЗО «Торнадо-С» населенного пункта город Дергачи. В результате обстрела повреждено более 20 домов, пострадали девять человек и одно гражданское лицо погибло. Осмотр места происшествия осуществляется окружной прокуратурой вместе со следователями Национальной полиции. Так, при осмотре места происшествия нами изъят фрагмент снаряда, который характерен как раз для системы РСЗО «Торнадо-С». В такой шайбе находится около 400 таких микроэлементов, которые также были изъяты при осмотре места происшествия. Следует отметить, что дальность поражения данной системы составляет до 120 км. Отдельно следует отметить, что в радиусе поражения отсутствуют какие-либо военные объекты, а также какие-либо военные лица», — сообщил Огородников в видео, распространенном пресс-службой Харьковской областной прокуратуры.

Начальник ХОВА Олег Синегубов следом уточнил, что пострадавших — уже 13. В Дергачах повреждено не менее восьми домов.

Фото: Олег Синегубов/telegram

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября. Армия РФ нанесла удары по Дергачам. В городе возникли пожары в разных локациях. Следом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что есть погибшая.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харьковчане несколько дней сами разбирают завалы, просят помощи мэрии (видео)
Харьковчане несколько дней сами разбирают завалы, просят помощи мэрии (видео)
08.09.2024, 16:21
Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)
Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)
08.09.2024, 17:22
Главные новости Харькова 8.09: удар по Дергачам, погибшая, пострадал ребенок
Главные новости Харькова 8.09: удар по Дергачам, погибшая, пострадал ребенок
08.09.2024, 20:32
По Дергачам ударили из «Торнадо-С», погибшая, 13 пострадавших (фото, видео)
По Дергачам ударили из «Торнадо-С», погибшая, 13 пострадавших (фото, видео)
08.09.2024, 20:23
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам
08.09.2024, 08:20
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
В Харькове прогремели взрывы: Синегубов подтверждает вражеские удары
07.09.2024, 16:07

Новости по теме:

17:50
Дергачи горят: армия РФ ударила по городу кассетными боеприпасами — Задоренко
17:22
Взрывы слышали в Харькове: есть пострадавший, куда прилетело (обновлено)
07:31
ВС РФ ударили по железной дороге на Харьковщине: изменения в работе электричек
09:42
В Дергачах вандалы повредили здание лицея и оставили кучу мусора (фото)
09:53
Объекты ж/д и энергоинфраструктуры разбомбили ночью в приграничье Харьковщины

Вы читали новость: «По Дергачам ударили из «Торнадо-С», погибшая, 13 пострадавших (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 20:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Дергачевской окружной прокуратуры Андрей Огородников показал фрагмент кассетного снаряда, который прилетел по Дергачам 8 сентября".