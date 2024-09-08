Дергачи горят: армия РФ ударила по городу кассетными боеприпасами — Задоренко

По городу Дергачи российские террористы, по предварительным данным, били ракетами, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В результате российских обстрелов Дергачей вспыхнули пожары в частном секторе. Предварительно удары наносились ракетами с боеприпасами кассетного типа. Угроза повторных обстрелов остается высокой», — написал начальник ГВА 8 сентября.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество пострадавших возросло до четырех.

Позже Задоренко сообщил, что существенно пострадали восемь частных домов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября. Армия РФ нанесла удары по Дергачам.