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Дергачи горят: армия РФ ударила по городу кассетными боеприпасами — Задоренко

Происшествия 17:50   08.09.2024
Оксана Горун
Дергачи горят: армия РФ ударила по городу кассетными боеприпасами — Задоренко Скриншот

По городу Дергачи российские террористы, по предварительным данным, били ракетами, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В результате российских обстрелов Дергачей вспыхнули пожары в частном секторе. Предварительно удары наносились ракетами с боеприпасами кассетного типа. Угроза повторных обстрелов остается высокой», — написал начальник ГВА 8 сентября.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество пострадавших возросло до четырех.

Позже Задоренко сообщил, что существенно пострадали восемь частных домов.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября. Армия РФ нанесла удары по Дергачам.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 17:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По городу Дергачи российские террористы, по предварительным данным, били ракетами, сообщил начальник ГВА".