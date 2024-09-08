Дергачи горят: армия РФ ударила по городу кассетными боеприпасами — Задоренко
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По городу Дергачи российские террористы, по предварительным данным, били ракетами, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«В результате российских обстрелов Дергачей вспыхнули пожары в частном секторе. Предварительно удары наносились ракетами с боеприпасами кассетного типа. Угроза повторных обстрелов остается высокой», — написал начальник ГВА 8 сентября.
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что количество пострадавших возросло до четырех.
Позже Задоренко сообщил, что существенно пострадали восемь частных домов.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 17:17 8 сентября. Армия РФ нанесла удары по Дергачам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, новости Харькова, пожары, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 17:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По городу Дергачи российские террористы, по предварительным данным, били ракетами, сообщил начальник ГВА".