Дергачі горять: армія РФ вдарила по місту касетними боєприпасами – Задоренко
По місту Дергачі російські терористи, за попередніми даними, били ракетами, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Внаслідок російських обстрілів Дергачів спалахнули пожежі у приватному секторі. Попередньо удари завдавались ракетами з боєприпасами касетного типу. Загроза повторних обстрілів залишається високою“, – написав начальник МВА 8 вересня.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Пізніше Задоренко повідомив, що суттєво постраждали вісім приватних будинків.
Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня. Армія РФ завдала ударів по Дергачах.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, задоренко, новини Харкова, пожежа, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 17:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По місту Дергачі російські терористи, за попередніми даними, били ракетами, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко".