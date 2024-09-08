Дергачі горять: армія РФ вдарила по місту касетними боєприпасами – Задоренко

По місту Дергачі російські терористи, за попередніми даними, били ракетами, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Внаслідок російських обстрілів Дергачів спалахнули пожежі у приватному секторі. Попередньо удари завдавались ракетами з боєприпасами касетного типу. Загроза повторних обстрілів залишається високою“, – написав начальник МВА 8 вересня.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Пізніше Задоренко повідомив, що суттєво постраждали вісім приватних будинків.

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня. Армія РФ завдала ударів по Дергачах.