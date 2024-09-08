По Дергачах ударили з “Торнадо-С”, є загибла, 13 постраждалих (фото, відео)

Керівник Дергачівської окружної прокуратури Андрій Огородніков показав фрагмент касетного снаряда, який прилетів по Дергачах 8 вересня.

“Сьогодні, 8 вересня, о 17 годині 11 хвилин військами РФ здійснено обстріл за допомогою касетного снаряда РСЗВ “Торнадо-С” населеного пункту місто Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджено більше ніж 20 будинків, постраждало дев’ять осіб та одна цивільна особа загибла. Огляд місця події здійснюється окружною прокуратурою разом зі слідчими Національної поліції. Так, під час огляду місця події нами вилучено фрагмент снаряда, який характерний якраз таки для системи РСЗВ “Торнадо-С”. У такій шайбі перебуває близько 400 от таких от мікроелементів, які також були вилучені під час огляду місця події. Слід зазначити, що дальність ураження даної системи складає до 120 км. Окремо слід зазначити, що в радіусі ураження відсутні будь-які військові об’єкти, а також будь-які військові особи”, – розповів Огородніков у відео, що поширила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов слідом уточнив, що постраждалих – уже 13. У Дергачах пошкоджено щонайменше вісім будинків.

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня. Армія РФ завдала ударів по Дергачах. У місті виникли пожежі в різних локаціях. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що є загибла.