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По Дергачах ударили з “Торнадо-С”, є загибла, 13 постраждалих (фото, відео)

Події 20:23   08.09.2024
Оксана Горун
По Дергачах ударили з “Торнадо-С”, є загибла, 13 постраждалих (фото, відео) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Керівник Дергачівської окружної прокуратури Андрій Огородніков показав фрагмент касетного снаряда, який прилетів по Дергачах 8 вересня.

Сьогодні, 8 вересня, о 17 годині 11 хвилин військами РФ здійснено обстріл за допомогою касетного снаряда РСЗВ “Торнадо-С” населеного пункту місто Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджено більше ніж 20 будинків, постраждало дев’ять осіб та одна цивільна особа загибла. Огляд місця події здійснюється окружною прокуратурою разом зі слідчими Національної поліції. Так, під час огляду місця події нами вилучено фрагмент снаряда, який характерний якраз таки для системи РСЗВ “Торнадо-С”. У такій шайбі перебуває близько 400 от таких от мікроелементів, які також були вилучені під час огляду місця події. Слід зазначити, що дальність ураження даної системи складає до 120 км. Окремо слід зазначити, що в радіусі ураження відсутні будь-які військові об’єкти, а також будь-які військові особи”, – розповів Огородніков у відео, що поширила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов слідом уточнив, що постраждалих – уже 13. У Дергачах пошкоджено щонайменше вісім будинків.

Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня. Армія РФ завдала ударів по Дергачах. У місті виникли пожежі в різних локаціях. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що є загибла.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 20:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівник Дергачівської окружної прокуратури Андрій Огородніков показав фрагмент касетного снаряда, який прилетів по Дергачах 8 вересня".