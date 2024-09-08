Головні новини Харкова 8 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:05
Вночі над Харківщиною літали “шахеди”
Тривога в Харкові та області тривала з вечора 7 вересня: її оголосили о 21:09 та після короткого відбою (о 23:20) відновили о 23:29. Причиною тривоги увечері була активність російської тактичної авіації. А ось ближче до півночі в області з’явилися “шахеди”. Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що безпілотники рухаються в бік Харкова.
Після опівночі ПС ЗСУ поінформували: “шахеди” летять у бік Чугуєва. У Чугуївському районі чули вибухи.
Відбій тривоги дали о 00:50. Далі вночі її не оголошували. Станом на 07:05 у Харківській області повітряної тривоги немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 07:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".