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Головні новини Харкова 8 вересня: як минула ніч

Події 07:05   08.09.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 8 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:05

Вночі над Харківщиною літали “шахеди”

Тривога в Харкові та області тривала з вечора 7 вересня: її оголосили о 21:09 та після короткого відбою (о 23:20) відновили о 23:29. Причиною тривоги увечері була активність російської тактичної авіації. А ось ближче до півночі в області з’явилися “шахеди”. Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що безпілотники рухаються в бік Харкова.

Після опівночі ПС ЗСУ поінформували: “шахеди” летять у бік Чугуєва. У Чугуївському районі чули вибухи.

Відбій тривоги дали о 00:50. Далі вночі її не оголошували. Станом на 07:05 у Харківській області повітряної тривоги немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".