Вдень обстріляли Куп’янськ: поранена жінка
Армія РФ вдень ударила по Куп’янську, жінка, яка постраждала, була на вулиці в цей момент. У місті горить газова труба, є руйнування.
“За даними слідства, 8 вересня близько 12:00 російські військові обстріляли м. Купʼянськ. Вибухове поранення отримала 66-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці. Потерпілу госпіталізували до лікарні. Пошкоджено житлові будинки. Також горить газова труба. Попередньо, війська рф вдарили по місту з артилерії“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
На місці слідчі документують воєнний злочин країни-агресора.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 14:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдень ударила по Куп’янську, жінка, яка постраждала, була на вулиці в цей момент. У місті горить газова труба, є руйнування".