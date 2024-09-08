Вдень обстріляли Куп’янськ: поранена жінка

Армія РФ вдень ударила по Куп’янську, жінка, яка постраждала, була на вулиці в цей момент. У місті горить газова труба, є руйнування.

“За даними слідства, 8 вересня близько 12:00 російські військові обстріляли м. Купʼянськ. Вибухове поранення отримала 66-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці. Потерпілу госпіталізували до лікарні. Пошкоджено житлові будинки. Також горить газова труба. Попередньо, війська рф вдарили по місту з артилерії“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

На місці слідчі документують воєнний злочин країни-агресора.