Днем обстреляли Купянск: ранена женщина

Армия РФ днем ударила по Купянску, пострадавшая была на улице в этот момент. В городе горит газовая труба, есть разрушения.

«По данным следствия, 8 сентября около 12:00 российские военные обстреляли г. Купянск. Взрывное ранение получила 66-летняя женщина, находившаяся на улице во время удара. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Повреждены жилые дома. Также горит газовая труба. Предварительно, войска рф ударили по городу из артиллерии», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

На месте следователи документируют военное преступление страны-агрессора.