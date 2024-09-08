Днем обстреляли Купянск: ранена женщина
Армия РФ днем ударила по Купянску, пострадавшая была на улице в этот момент. В городе горит газовая труба, есть разрушения.
«По данным следствия, 8 сентября около 12:00 российские военные обстреляли г. Купянск. Взрывное ранение получила 66-летняя женщина, находившаяся на улице во время удара. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Повреждены жилые дома. Также горит газовая труба. Предварительно, войска рф ударили по городу из артиллерии», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
На месте следователи документируют военное преступление страны-агрессора.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 14:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ днем ударила по Купянску, пострадавшая была на улице в этот момент. В городе горит газовая труба, есть разрушения".