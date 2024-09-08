«Шахеды» и РСЗО ударили по Харьковщине: последствия «прилетов» (фото)
Армия РФ ночью обстреляла из РСЗО Боровую, а также применила БПЛА по Малиновке.
«8 сентября около 00:30 войска рф обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Повреждены жилые дома, авто. Предварительно удары по населенному пункту были нанесены из авиации и РСЗО. Также в ночь на 8 сентября в результате взрыва вражеского БпЛА в поселке Малиновка Чугуевского района горела трава, частично повреждены близлежащие домовладения и хозяйственные помещения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры и следователи документируют военные преступления ВС РФ.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 11:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью обстреляла из РСЗО Боровую, а также применила БПЛА по Малиновке".