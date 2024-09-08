«Шахеды» и РСЗО ударили по Харьковщине: последствия «прилетов» (фото)

Армия РФ ночью обстреляла из РСЗО Боровую, а также применила БПЛА по Малиновке.

«8 сентября около 00:30 войска рф обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Повреждены жилые дома, авто. Предварительно удары по населенному пункту были нанесены из авиации и РСЗО. Также в ночь на 8 сентября в результате взрыва вражеского БпЛА в поселке Малиновка Чугуевского района горела трава, частично повреждены близлежащие домовладения и хозяйственные помещения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры и следователи документируют военные преступления ВС РФ.