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«Шахеды» и РСЗО ударили по Харьковщине: последствия «прилетов» (фото)

Происшествия 11:51   08.09.2024
Оксана Горун
«Шахеды» и РСЗО ударили по Харьковщине: последствия «прилетов» (фото)

Армия РФ ночью обстреляла из РСЗО Боровую, а также применила БПЛА по Малиновке.

«8 сентября около 00:30 войска рф обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Повреждены жилые дома, авто. Предварительно удары по населенному пункту были нанесены из авиации и РСЗО. Также в ночь на 8 сентября в результате взрыва вражеского БпЛА в поселке Малиновка Чугуевского района горела трава, частично повреждены близлежащие домовладения и хозяйственные помещения», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

обстрел Боровой из РСЗО ночью 8 сентября 2024 2

Прокуроры и следователи документируют военные преступления ВС РФ.

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обломки сбитого шахеда

прокуратура на месте обстрелов в Харьковской области

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 11:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью обстреляла из РСЗО Боровую, а также применила БПЛА по Малиновке".