Погибли женщины, повреждена «скорая» — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 сентября проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.
Наиболее тяжелые последствия — у обстрелов Купянского района.
«22:49, Купянский р-н, Купянская громада, с. Ковшаровка. В результате обстрела горел мусор, повреждены здание лицея и школа. Поврежден автомобиль экстренной помощи. Погибла 73-летняя женщина», — написал Синегубов.
Еще одна женщина, которой был 81 год, погибла в том же Купянском районе — в сел Староверовка. Ее тело достали из-под завалов разрушенного дома. Пострадали еще пять человек (в том числе ребенок). В селе Новоосиново Куриловской громады Купянского района получила ранение 18-летняя девушка. Там разрушены два дома и возник пожар на площади 1,5 га. В течение дня 7 сентября в Ковшаровке из-за обстрела также горела хвойная подстилка; в селе Колодезное Двуречанской громады горела трава на площади 1 га; в Купянске россияне повредили частный дом. Уже сегодня утром вновь прилетело по Купянску — поврежден дом, обошлось без пострадавших.
Ночью армия РФ ударила по Чугуевскому району.
«02:30, Чугуевский р-н, Слобожанская громада. с. Скрипаи. В результате обстрела (вероятно БПЛА) горел лес на площади 1,5 га, хвойная лесная подстилка на площади 8 га и трава», — проинформировал Олег Синегубов.
Также в течение суток под ударами были Харьков и Харьковский район, Боровая, Казачья Лопань, Волчанская и Малиновская громады.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 сентября проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".