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Погибли женщины, повреждена «скорая» — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:44   08.09.2024
Оксана Горун
Погибли женщины, повреждена «скорая» — Синегубов об обстрелах Харьковщины Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 сентября проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Наиболее тяжелые последствия — у обстрелов Купянского района.

«22:49, Купянский р-н, Купянская громада, с. Ковшаровка. В результате обстрела горел мусор, повреждены здание лицея и школа. Поврежден автомобиль экстренной помощи. Погибла 73-летняя женщина», — написал Синегубов.

Еще одна женщина, которой был 81 год,  погибла в том же Купянском районе — в сел Староверовка. Ее тело достали из-под завалов разрушенного дома. Пострадали еще пять человек (в том числе ребенок). В селе Новоосиново Куриловской громады Купянского района получила ранение 18-летняя девушка. Там разрушены два дома и возник пожар на площади 1,5 га. В течение дня 7 сентября в Ковшаровке из-за обстрела также горела хвойная подстилка; в селе Колодезное Двуречанской громады горела трава на площади 1 га; в Купянске россияне повредили частный дом. Уже сегодня утром вновь прилетело по Купянску — поврежден дом, обошлось без пострадавших.

Ночью армия РФ ударила по Чугуевскому району.

«02:30, Чугуевский р-н, Слобожанская громада. с. Скрипаи. В результате обстрела (вероятно БПЛА) горел лес на площади 1,5 га, хвойная лесная подстилка на площади 8 га и трава», — проинформировал Олег Синегубов.

Также в течение суток под ударами были Харьков и Харьковский район, Боровая, Казачья Лопань, Волчанская и Малиновская громады.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 8 сентября проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".