Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 сентября проинформировал о боях в районе Волчанска и на Купянском направлении, а также — ударах армии РФ по гражданским.

«Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Харьков, Тимофеевка, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Алисовка, Кругляковка и Ковшаровка Харьковской области», — сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении бои в течение суток были только в районе Волчанска — три столкновения.

«На Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки», — отметили в сводке ГШ.

Генштаб также сообщил о потерях врага.