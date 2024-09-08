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Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам

Происшествия 08:20   08.09.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил об авиаударах по Харькову и еще шести населенным пунктам Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 сентября проинформировал о боях в районе Волчанска и на Купянском направлении, а также — ударах армии РФ по гражданским.

«Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Харьков, Тимофеевка, Казачья Лопань, Малая Даниловка, Алисовка, Кругляковка и Ковшаровка Харьковской области», — сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении бои в течение суток были только в районе Волчанска — три столкновения.

«На Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки», — отметили в сводке ГШ.

Генштаб также сообщил о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 сентября проинформировал о боях в районе Волчанска и на Купянском направлении, а также — ударах армии РФ по гражданским".