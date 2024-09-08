ISW заявил, что войска РФ захватили Синьковку на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW) в сводке за 7 сентября сообщил, что о захвате Синьковки врагом свидетельствуют геолоцированные кадры. Карта украинских аналитиков проекта «DeepState» по состоянию на 8 сентября не подтверждает оккупацию врагом этого села.
«Геолоцированные кадры, опубликованные 6 сентября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в южную часть Синьковки (к северо-востоку от Купянска) и захватили населенный пункт. Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Синьковку 30 августа. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на два километра от Песчаного (к северо-западу от Сватово) в направлении Колесниковки (сразу к западу от Песчаного) и продвинулись к юго-западу от Площанки (к северо-западу от Кременной), но ISW не обнаружил подтверждения этим заявлениям», — сообщили в Институте изучения войны.
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По данным ISW, россияне продолжают штурмовать в районе Синьковки, Стельмаховки, Глушковки и Берестового.
На севере от Харькова изменений линии фронта нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, купянское направление, наступ, наступление, синьковка;
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 7 сентября сообщил, что о захвате Синьковки врагом свидетельствуют геолоцированные кадры. Карта украинских аналитиков проекта «DeepState» по состоянию на 8 сентября не подтверждает оккупацию врагом этого села".