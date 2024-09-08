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Генштаб повідомив про авіаудари по Харкову та ще шістьох населених пунктах

Події 08:20   08.09.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про авіаудари по Харкову та ще шістьох населених пунктах

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 вересня поінформував про бої в районі Вовчанська та на Куп’янському напрямку, а також – удари армії РФ по цивільних.

“Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Харків, Тимофіївка, Козача Лопань, Мала Данилівка, Алісівка, Кругляківка та Ківшарівка Харківської області”, – повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку бої протягом доби були лише в районі Вовчанська – три зіткнення.

“На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки”, – зазначили у зведенні ГШ.

Генштаб також повідомив про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 08:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 вересня поінформував про бої в районі Вовчанська та на Куп’янському напрямку, а також – удари армії РФ по цивільних".