Генштаб повідомив про авіаудари по Харкову та ще шістьох населених пунктах

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 вересня поінформував про бої в районі Вовчанська та на Куп’янському напрямку, а також – удари армії РФ по цивільних.

“Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Харків, Тимофіївка, Козача Лопань, Мала Данилівка, Алісівка, Кругляківка та Ківшарівка Харківської області”, – повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку бої протягом доби були лише в районі Вовчанська – три зіткнення.

“На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки”, – зазначили у зведенні ГШ.

Генштаб також повідомив про втрати ворога.