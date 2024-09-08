Загинули жінки, пошкоджена “швидка” – Синєгубов про обстріли Харківщини
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 вересня поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.
Найважчі наслідки – в обстрілів Куп’янського району.
“22:49, Куп’янський р-н, Куп’янська громада, с. Ківшарівка. Внаслідок обстрілу горіло сміття, пошкоджені будівля ліцею та школа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73-річна жінка”, – написав Синєгубов.
Ще одна жінка, якій був 81 рік, загинула в тому ж Куп’янському районі – у селі Старовірівка. Її тіло витягли з-під завалів зруйнованого будинку. Постраждали ще п’ятеро людей (зокрема дитина). У селі Новоосинове Курилівської громади Куп’янського району поранення отримала 18-річна дівчина. Там зруйновані два будинки та виникла пожежа на площі 1,5 га. Протягом дня 7 вересня в Ківшарівці через обстріл також горіла хвойна підстилка; у селі Колодязне Дворічанської громади горіла трава на площі 1 га; у Куп’янську росіяни пошкодили приватний будинок. Уже сьогодні вранці знову прилетіло по Куп’янську – пошкоджений будинок, обійшлося без постраждалих.
Вночі армія РФ вдарила по Чугуївському району.
“02:30, Чугуївський р-н, Слобожанська громада, с. Скрипаї. Внаслідок обстрілу (ймовірно БПЛА) горів ліс на площі 1,5 га, хвойна лісова підстилка на площі 8 га та трава”, – поінформував Олег Синєгубов.
Також протягом доби під ударами були Харків та Харківський район, Борова, Козача Лопань, Вовчанська та Малинівська громади.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 8 вересня поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".