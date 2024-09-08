“Шахеди” та РСЗВ ударили по Харківщині: наслідки “прильотів” (фото)

Армія РФ вночі обстріляла з РСЗВ Борову, а також застосувала БПЛА по Малинівці.

“8 вересня близько 00:30 війська рф обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки, авто. Попередньо, удари по населеному пункту були завдані з авіації та РСЗВ. Також в ніч на 8 вересня внаслідок вибуху ворожого БпЛА у селищі Малинівка Чугуївського району горіла трава, частково пошкоджено прилеглі приватні домоволодіння та господарчі приміщення“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори та слідчі документують воєнні злочини ЗС РФ.