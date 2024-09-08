Live
  • Нд 08.09.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.59

“Шахеди” та РСЗВ ударили по Харківщині: наслідки “прильотів” (фото)

Події 11:51   08.09.2024
Оксана Горун
“Шахеди” та РСЗВ ударили по Харківщині: наслідки “прильотів” (фото)

Армія РФ вночі обстріляла з РСЗВ Борову, а також застосувала БПЛА по Малинівці.

“8 вересня близько 00:30 війська рф обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки, авто. Попередньо, удари по населеному пункту були завдані з авіації та РСЗВ. Також в ніч на 8 вересня внаслідок вибуху ворожого БпЛА у селищі Малинівка Чугуївського району горіла трава, частково пошкоджено прилеглі приватні домоволодіння та господарчі приміщення“, — поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

обстріл Боровий з РСЗВ вночі 8 вересня 2024 2

Прокурори та слідчі документують воєнні злочини ЗС РФ.

Читайте також: Загинули жінки, пошкоджено “швидку” — Синєгубов про обстріли Харківщини

уламки збитого шахеда

прокуратура на місці обстрілів у Харківській області

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Шахеди” та РСЗВ ударили по Харківщині: наслідки “прильотів” (фото)
“Шахеди” та РСЗВ ударили по Харківщині: наслідки “прильотів” (фото)
08.09.2024, 11:51
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
Вступ до IT: Які предмети потрібно здавати на програміста
06.09.2024, 15:13
Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
Графік роботи метро в Харкові пропонують переглянути
08.09.2024, 13:01
ДТП у Харкові: збили двох переходів
ДТП у Харкові: збили двох переходів
08.09.2024, 10:51
ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”
ЗС РФ готуються відновити штурми на півночі від Харкова – ОТУВ “Харків”
08.09.2024, 10:15
Зеленський поділився кадрами з Харкова: за тиждень по Україні вдарили 60 ракет
Зеленський поділився кадрами з Харкова: за тиждень по Україні вдарили 60 ракет
08.09.2024, 10:31

Новини за темою:

12:00
Головні новини Харкова 8 вересня: дві загиблі через обстріл, нічний удар БПЛА
11:51
“Шахеди” та РСЗВ ударили по Харківщині: наслідки “прильотів” (фото)
10:51
ДТП у Харкові: збили двох переходів
10:31
Зеленський поділився кадрами з Харкова: за тиждень по Україні вдарили 60 ракет
09:39
Смертельний удар по Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)

Ви читали новину: «“Шахеди” та РСЗВ ударили по Харківщині: наслідки “прильотів” (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 11:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вночі обстріляла з РСЗВ Борову, а також застосувала БПЛА по Малинівці".