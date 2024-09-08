Смертельний удар по Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)
Удар армії РФ з артилерії по селищу Ківшарівка вбив 73-річну жінку.
“За даними слідства, 7 вересня близько 22:20 збройні сили рф з артилерії обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Загинула 73-річна жінка. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі приміщення, школа, ліцей“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Прокурори та слідчі документують черговий російський воєнний злочин. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар армії РФ з артилерії по селищу Ківшарівка вбив 73-річну жінку".