Смертельний удар по Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)

Удар армії РФ з артилерії по селищу Ківшарівка вбив 73-річну жінку.

“За даними слідства, 7 вересня близько 22:20 збройні сили рф з артилерії обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Загинула 73-річна жінка. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі приміщення, школа, ліцей“, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори та слідчі документують черговий російський воєнний злочин. Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).