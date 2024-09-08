Смертельный удар по Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)
Удар армии РФ из артиллерии по поселку Ковшаровка убил 73-летнюю женщину.
«По данным следствия, 7 сентября около 22:20 вооруженные силы рф из артиллерии обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района. Погибла 73-летняя женщина. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, школа, лицей», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Прокуроры и следователи документируют очередное российское военное преступление. Досудебное расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 09:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар армии РФ из артиллерии по поселку Ковшаровка убил 73-летнюю женщину".