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Ворог штурмує поблизу Синьківки – Генштаб про ситуацію на фронті

Події 16:52   08.09.2024
Оксана Горун
Ворог штурмує поблизу Синьківки – Генштаб про ситуацію на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив про 11 боїв на Куп’янському напрямку за добу.

“На Куп’янському напрямку російські війська одинадцять разів безуспішно намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової та Стельмахівки”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

При цьому, за даними ГШ, “найгарячішими” напрямками фронту залишаються Курахівський і Покровський. А ось увага російських “крилатих терористів” із КАБами зосередилася на Сумській області.

“На даний час відомо про сім авіаційних ударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб”, – повідомили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 16:52;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про 11 боїв на Куп’янському напрямку за добу".