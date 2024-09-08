Враг штурмует вблизи Синьковки — Генштаб о ситуации на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ сообщил об 11 боях на Купянском направлении за сутки.
«На Купянском направлении российские войска одиннадцать раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.
При этом, по данным ГШ, самыми «горячими» направлениями фронта остаются Кураховское и Покровское. А вот внимание российских «крылатых террористов» с КАБами сосредоточилось на Сумской области.
«В настоящее время известно о семи авиационных ударах с применением 16 управляемых авиационных бомб», — сообщили в ГШ.
Читайте также: ISW заявил, что войска РФ захватили Синьковку на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг штурмует вблизи Синьковки — Генштаб о ситуации на фронте»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 16:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об 11 боях на Купянском направлении за сутки".