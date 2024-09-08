Враг штурмует вблизи Синьковки — Генштаб о ситуации на фронте

Генштаб ВСУ сообщил об 11 боях на Купянском направлении за сутки.

«На Купянском направлении российские войска одиннадцать раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.

При этом, по данным ГШ, самыми «горячими» направлениями фронта остаются Кураховское и Покровское. А вот внимание российских «крылатых террористов» с КАБами сосредоточилось на Сумской области.

«В настоящее время известно о семи авиационных ударах с применением 16 управляемых авиационных бомб», — сообщили в ГШ.