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Враг штурмует вблизи Синьковки — Генштаб о ситуации на фронте

Происшествия 16:52   08.09.2024
Оксана Горун
Враг штурмует вблизи Синьковки — Генштаб о ситуации на фронте Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил об 11 боях на Купянском направлении за сутки.

«На Купянском направлении российские войска одиннадцать раз безуспешно пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Степной Новоселки, Глушковки, Лозовой и Стельмаховки», — проинформировал Генштаб ВСУ.

При этом, по данным ГШ, самыми «горячими» направлениями фронта остаются Кураховское и Покровское. А вот внимание российских «крылатых террористов» с КАБами сосредоточилось на Сумской области.

«В настоящее время известно о семи авиационных ударах с применением 16 управляемых авиационных бомб», — сообщили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил об 11 боях на Купянском направлении за сутки".