Главные новости Харькова 8 сентября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Ночью над Харьковщиной летали «шахеды»
Тревога в Харькове и области продолжалась с вечера 7 сентября: ее объявили в 21:09 и после краткого отбоя (в 23:20) возобновили в 23:29. Причиной тревоги вечером была активность российской тактической авиации. А вот ближе к полуночи в области появились «шахеды». Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что беспилотники движутся в сторону Харькова.
После полуночи ВС ВСУ проинформировали: «шахеды» летят в сторону Чугуева. В Чугуевском районе слышали взрывы.
Отбой тревоги дали в 00:50. Далее ночью ее не объявляли. По состоянию на 07:05 в Харьковской области воздушной тревоги нет.
Читайте также: Сегодня 8 сентября: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 8 сентября: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".