Главные новости Харькова 8 сентября: как прошла ночь

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07:05

Ночью над Харьковщиной летали «шахеды»

Тревога в Харькове и области продолжалась с вечера 7 сентября: ее объявили в 21:09 и после краткого отбоя (в 23:20) возобновили в 23:29. Причиной тревоги вечером была активность российской тактической авиации. А вот ближе к полуночи в области появились «шахеды». Воздушные силы ВСУ предупредили о том, что беспилотники движутся в сторону Харькова.

После полуночи ВС ВСУ проинформировали: «шахеды» летят в сторону Чугуева. В Чугуевском районе слышали взрывы.

Отбой тревоги дали в 00:50. Далее ночью ее не объявляли. По состоянию на 07:05 в Харьковской области воздушной тревоги нет.