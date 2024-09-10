У Дергачах відновили електрику після удару з “Торнадо-С”
Харківобленерго повідомило, що в Дергачах світло дали майже чотирьом сотням споживачів, які були без електрики з 8 вересня.
Через удар з РСЗВ “Торнадо-С” у Дергачах пошкодження отримали дві трансформаторні підстанції та ЛЕП.
“Уламками було пошкоджено один із силових трансформаторів, який довелося замінити. Також було відновлено декілька прольотів повітряних ліній 0,4 кВ. Наразі всі знеструмлені споживачі – зі світлом”, – повідомив начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.
Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 17:17 8 вересня. Армія РФ завдала ударів по Дергачах. У місті виникли пожежі в різних локаціях. Згодом начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що є загибла та 13 постраждалих. Пізніше в Харківській обласній прокуратурі уточнили: по Дергачах били з РСЗВ “Торнадо-С”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, Дергачі, електрика, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківобленерго повідомило, що в Дергачах світло дали майже чотирьом сотням споживачів, які були без електрики з 8 вересня".