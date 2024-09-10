Російські FPV-дрони відкрили полювання на цивільних на Харківщині: 4 поранених

Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 10 вересня повідомив, що армія РФ вночі била по Харківському району, протягом доби скинула на регіон дев’ять КАБів, а також неодноразово застосовувала проти цивільних FPV-дрони.

“10 вересня, 01:01, Харківський р-н, Солоницівська ТГ, смт Пересічне, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 м кв.” – повідомив Синєгубов про наслідки удару по передмістю.

Протягом доби найбільш жорстоких обстрілів зазнали Куп’янськ і Куп’янський район. По самому місту били тричі, у тому числі – ФАБ-1500. Внаслідок удару авіабомбою горіли три магазини. Також вранці 9 вересня у Куп’янську постраждали двоє чоловіків від удару FPV-дрона. Увечері виникла пожежа на відкритій території – горіли трава та очерет, а також залишки побутових матеріалів на площі 1 га.

Постраждалий є в селі Захарівка Куп’янського району – 57-річного чоловіка поранив російський FPV-дрон. Ще один дрон атакував екскаватор у Великих Проходах Харківського району – постраждав 52-річний чоловік.

Решта обстрілів регіону обійшлася без постраждалих.