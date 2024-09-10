Російські FPV-дрони відкрили полювання на цивільних на Харківщині: 4 поранених
Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 10 вересня повідомив, що армія РФ вночі била по Харківському району, протягом доби скинула на регіон дев’ять КАБів, а також неодноразово застосовувала проти цивільних FPV-дрони.
“10 вересня, 01:01, Харківський р-н, Солоницівська ТГ, смт Пересічне, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 м кв.” – повідомив Синєгубов про наслідки удару по передмістю.
Протягом доби найбільш жорстоких обстрілів зазнали Куп’янськ і Куп’янський район. По самому місту били тричі, у тому числі – ФАБ-1500. Внаслідок удару авіабомбою горіли три магазини. Також вранці 9 вересня у Куп’янську постраждали двоє чоловіків від удару FPV-дрона. Увечері виникла пожежа на відкритій території – горіли трава та очерет, а також залишки побутових матеріалів на площі 1 га.
Постраждалий є в селі Захарівка Куп’янського району – 57-річного чоловіка поранив російський FPV-дрон. Ще один дрон атакував екскаватор у Великих Проходах Харківського району – постраждав 52-річний чоловік.
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Решта обстрілів регіону обійшлася без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 08:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 10 вересня повідомив, що армія РФ вночі била по Харківському району, протягом доби скинула на регіон дев’ять КАБів, а також неодноразово застосовувала проти цивільних FPV-дрони".